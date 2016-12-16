Георгис Барцокас: "В матче с ЦСКА нельзя совершать столько потерь"

Главный тренер "Барселоны" Георгис Барцокас после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги от ЦСКА (76:92) отметил, что одной из причин неудачи стало большое количество потерь. По словам специалиста, в поражении не стоит винить только Тайлера Райса и Паттери Коппонена.

– Поздравляю ЦСКА с победой, – отметил Барцокас. – Мы неплохо провели только две четверти – вторую и третью. Первая и четвертая нам откровенно не удались. Нужно было хорошо играть весь матч. Мы совершили очень много потерь. И это недопустимо, особенно в играх с такой командой, как ЦСКА.

Я не знаю, почему Тайлер Райс и Паттери Коппонен так нестабильно провели матч против армейцев. Понимаю, что в России к ним было повышенное внимание, так как здесь их знают лучше других, так как прошлый сезон они провели за "Химки". Но не стоит винить в поражении только их. То же самое можно сказать про любого игрока "Барселоны" в сегодняшнем матче. (Сергей ФИШ, Борис КРИВИН)