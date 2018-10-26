Георгиос Барцокас: "В Евролиге "Химки" заслуживают большее, нежели то, что имеют сейчас"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от "Милана"​ в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его команда заслуживает большего. Подмосковный коллектив потерпел четыре поражения в первых четырех матчах турнира.

- Матч получился интересным для болельщиков и прошел в отличной атмосфере, - цитирует пресс-служба клуба Брацокаса. - Второй раз подряд мы увидели, что в баскетболе бывают и жесткие стороны: сначала мы столкнулись с тем, что проиграли "Эфесу" с разницей в очко, пропустив трехочковый с сиреной, и сейчас было нечто подобное. На мой взгляд, в Евролиге наша команда заслуживает большее, нежели то, что мы имеем сейчас. Мы контролировали ритм матча, что очень важно, когда вы играете против "Милана". "Химки" были лучшими по передачам, перехватам, совершили меньше потерь, хотя и не взяли несколько подборов. И все же в итоге мы проиграли.