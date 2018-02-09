Георгиос Барцокас: "В этом году у "Жальгириса" очень сильная команда"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас отметил силу "Жальгириса", с которым подмосковной команде предстоит сыграть в Евролиге. По его словам, в Литве соперника будут горячо поддерживать.

- Как всегда, мы отправляемся на выезд, чтобы победить, - цитирует пресс-служба "Химок" Барцокаса. - В этом году у "Жальгириса" очень сильная команда, которая играет с энергией и хорошо прессингует игрока с мячом. Мы должны быть готовыми противостоять литовцам. В Европе есть несколько мест с атмосферой, похожей на "Жальгирио Арену", где болельщики очень "горячи". В то же время иногда это может стать хорошей мотивацией.