Георгиос Барцокас: "Сложно было перестроиться на игру без Шведа"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас дал комментарий после победного матча в рамках регулярного чемпионата Евролиги против "Панатинаикоса" (76:68).

– Это важная победа для нас, учитывая проблемы с составом, – приводит слова Барцокаса ТАСС. – Отсутствовал Алексей Швед и Андрей Зубков приболел, Петр Губанов был вызван в национальную команду, Энтони Гилл получил травму. Очень сложно перестраиваться на игру без Шведа. Не знаю настолько же важного для команды игрока в Европе.

Самым результативным игроком встречи стал форвард подмосковной команды Энтони Гилл, набравший 21 очко. Команда одержала третью подряд победу в этом турнире.