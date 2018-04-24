Георгиос Барцокас: "Постараемся победить ЦСКА дома"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с ЦСКА. Пока счет в серии 2-0 в пользу армейцев.

– Безусловно оба матча в Москве прошли для "Химок" очень тяжело, – приводит слова Барцокаса официальный сайт Евролиги. - Однако благодаря им мы стали лучше, так как у нас в соперниках была команда с большим количеством талантливых исполнителей.

В матче с ЦСКА нужно играть стабильно и сохранять последовательность. За любую ошибку придется заплатить. Нужно быть сконцентрированными. Мы будем упорно работать, чтобы победить дома.