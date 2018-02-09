Георгиос Барцокас: "Победа над "Жальгирисом" - одна из самых важных для "Химок" в этом сезоне"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча Евролиги против "Жальгириса" (84:74) отметил, что команда играла хорошо как в нападении, так и в защите. По его словам, подмосковный клуб одержал одну из самых важных побед в сезоне.

- Во второй половине матча мы отлично играли в защите, менялись, хорошо ставили заслоны и были сосредоточены на лидерах соперника, - приводит пресс-служба "Химок" слова Барцокаса. - С другой стороны, в нападении мы были очень последовательны, прекрасно двигали мяч и в конечном итоге одержали победу в Каунасе, что совсем непросто. Атмосфера на арене очень горячая, а "Жальгирис" – отличная команда.

Это одна из самых важных побед в этом сезоне, но сейчас мы должны думать о следующем матче. В большом перерыве в раздевалке мы немного поговорили о том, что нужно показать стабильную игру в защите, особенно при сменах, при "бокс-ауте" и борьбе за подбор. В этом плане нам очень помог Тайлер Ханикатт, который взял много отскоков в борьбе с несколькими игроками "Жальгириса". Возможно, именно этот аспект и стал важнейшем в этой встрече.