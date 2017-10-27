Георгиос Барцокас: "Олимпиакос" преподал урок "Химкам"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Олимпиакоса" (75:92) отметил, что команда неправильно подготовился к игре. По его словам, также на исход встречи повлияло то, что у подмосковной команды нет опыта выступлений в Европе.

- Это была очень сложная игра, чего мы и ожидали, - приводит пресс-служба Евролиги слова Барцокаса. - Пытались подготовить команду к разному стилю игры соперника, но наш подход стал неверным, и это очевидно. Мы хотели остановить "Олимпиакос" в защите, но пропустили много очков в первой половине из-за плохой игры.

У нас совершенно новая команда. Многие игроки являются новичками в европейском баскетболе. Они не знают, что такое играть против "Олимпиакоса" в Греции. Это была отличная возможность, чтобы получить урок. Желаю удачи сопернику.