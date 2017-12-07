Георгиос Барцокас: "Нападение "Милана" на 90 процентов состоит из пик-н-ролльных комбинаций"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с "Миланом", который пройдет 7 декабря в Италии. По словам наставника, нужно хорошо сыграть в защите.



– "Милан" – команда с очень глубоким составом. У них много разыгрывающих, от которых главным образом зависят результаты матчей, – цитирует Барцокаса официальный сайт "Химок". – Их нападение на 90 процентов состоит из пик-н-ролльных комбинаций, что подразумевает нашу хорошую защиту против различных типов их пик-н-роллов. Нужно к этому подготовиться. Мы должны в принципе солидно сыграть в защите, не позволяя сопернику играть так, как он хочет. На мой взгляд, "Милан" заслуживает более высокую строчку в турнирной таблице, чем та, на которой они расположены сейчас. У них есть талантливые и атлетичные "большие" Гудайтис и Тарчевски, но, повторюсь, все их нападение зависит от созидательности защитников.