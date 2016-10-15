Георгиос Барцокас: "Матс с УНИКСом получился странным"

Главный тренер "Барселоны" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (69:63) выразил удовлетворение результатом встречи. При этом он отметил, что ждал большего от своей команды.

– Игра получилась странной, – приводит официальный сайт турнира слова Барцокаса. – Мы понимали, что встреча будет равной. Но, честно говоря, я ожидал от своей команды более продуктивных действий в атаке. Во второй и третьей четвертях мы набрали всего по 10 очков. Да и дело не только в результативности, а в том, как мы играли. В последней четверти необходимо было серьезно прибавлять и действовать эффективно и в атака, и в защите. Мы счастливы, что начали с победы, но нам есть над чем работать.