01:27 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Георгиос Барцокас: "Матс с УНИКСом получился странным"

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Главный тренер "Барселоны" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (69:63) выразил удовлетворение результатом встречи. При этом он отметил, что ждал большего от своей команды.

– Игра получилась странной, – приводит официальный сайт турнира слова Барцокаса. – Мы понимали, что встреча будет равной. Но, честно говоря, я ожидал от своей команды более продуктивных действий в атаке. Во второй и третьей четвертях мы набрали всего по 10 очков. Да и дело не только в результативности, а в том, как мы играли. В последней четверти необходимо было серьезно прибавлять и действовать эффективно и в атака, и в защите. Мы счастливы, что начали с победы, но нам есть над чем работать.

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