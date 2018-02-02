Георгиос Барцокас: "Матч "Химок" с "Уникахой" получится энергозатратным"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против "Уникахи"​ отметил, что соперник играет в одном стиле долгое время. Также он признал, что поединок получится энергозатратным.

- "Уникаха" играет в одном стиле на протяжении многих лет подряд, - цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. - Это агрессивная команда, постоянно оказывающая давление на мяч. В то же время это одна из лучших команд в плане игры на подборе под чужим щитом. В отсутствие нашего лучшего подбирающего игрока Робинсона в данной ситуации каждый должен приложить усилия. В целом, ждем энергозатратного матча.

Безусловно, травма Недовича сильно повлияет на их игру, поскольку это их самый результативный игрок и лидер по передачам, человек, который имеет лидерские качества. С другой стороны, на таком уровне все готовы "выстрелить" в его отсутствие, так как все будут мотивированы показать свои лучшие качества и получить больше игрового времени. Если мы посмотрим на заднюю линию "Уникахи", то увидим, что там нет плохих игроков.