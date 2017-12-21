Георгиос Барцокас: "Каждая победа в Евролиге очень важна для "Химок"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфеса" (86:68) отметил, что команда одержала победу благодаря малому количеству потерь. По его словам, соперник оставался в игре на протяжении трех четвертей.

- Я всегда говорю, что каждая победа в Евролиге очень важна, и этот матч не исключение, - приводит пресс-служба "Химок" слова Барцокаса. - На протяжении трех четвертей "Эфес" оставался в игре. У этой команды опытные защитники, играющие на хорошем уровне. Хотел бы отметить, что мы смогли добиться победы, благодаря 23 передачам при всего десяти потерях. Это очень хороший показатель, особенно в сравнении со статистическими данными "Эфеса". Соперник допустил почти на десять потерь больше и отдал гораздо меньше передач. Эти цифры ясно показывают, как играли мы, и как играл "Эфес", а также то, что мы им позволили сделать.

Поздравляю игроков и болельщиков. Не могу не отметить наш список травмированных, так как во второй половине мы не смогли задействовать Марко Тодоровича, который почувствовал боль. О его состоянии подробнее мы узнаем завтра. Также не очень хорошо в концовке себя чувствовал Тайлер Ханикатт. Завтра поймем, сколько игроков мы сможем подготовить к пятничному матчу.