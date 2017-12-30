Георгиос Барцокас: "Игра "Химок" в матче с "Барселоной" была очень мягкой, нужно жестче"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Барселоны" (65:79) отметил, что команда играла очень мягко. По его словам, игрокам нужно действовать намного жестче.

- Сегодня мы провели очень плохой матч, не сделав для победы ровным счетом ничего, - приводит пресс-служба "Химок" слова Барцокаса. - Если посмотреть на статистику, но можно увидеть, что соперник взял почти на 20 подборов больше. Также мы позволили им сделать 32 результативные передачи. В целом, наша игра была очень мягкой. Только представьте: в последней четверти мы долгое время играли без одного фола и завершили матч, имея всего одно замечание в концовке.

Если мы хотим попасть в плей-офф и быть успешной командой, нужно как-то действовать жестче. Прежде всего, по отношению к самим себе и, в целом, командой. Нужно фолить, биться за подборы и оставаться одним целым. Мы не показали этого, поэтому заслужили поражение. Поздравляю "Барселону, всем желаю счастливого нового года.