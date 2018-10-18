Георгиос Барцокас: "Химки" вышли на площадку без всякого желания играть в защите"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от "Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что у его команды был шанс на победу. По его мнению, сразу же стоит забыть об этой игре.

– Типичный матч Евролиги, в котором борьба была равной до последней минуты, - цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. - На мой взгляд, у нас был шанс на победу, что сделать в Стамбуле против такой сильной команды, как "Фенербахче", совсем непросто. Они наказывают за любую ошибку. Нашей проблемой была защита в первые двадцать минут встречи, поскольку мы вышли на площадку без всякого желания играть в защите и не боролись. Только в первой половине мы пропустили 54 очка, а это слишком много. В третьей четверти мы изменили свое отношение в плане игры в защите, именно поэтому и смогли вернуться в игру и получили шанс. Однако Евролига – такой чемпионат, когда нужно сразу же забыть о том, что случилось, так как через два дня нам предстоит провести еще один матч против "Эфеса". Мы продолжаем двигаться дальше.