Георгиос Барцокас: "Химки" в очередной раз провели равную игру"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Жальгириса" (84:83) отметил, что команда могла победить спокойнее.

- Интересный матч, в котором обе команды играли интенсивно. И "Химки", и "Жальгирис" сделали все, чтобы победить, и показали качественную игру, - приводит пресс-служба подмосковной команды слова Барцокаса. - Мы контролировали вторую половину встречи, вели в счете и смогли выиграть, что очень важно. Это стало возможным благодаря тому, что мы ограничили "Жальгирис" в атакующем плане, они перестали созидать в нападении.

Также стоит сказать о защите: соперник сделал 11 передач, а мы 21, и такая разница стала одной из причин нашей победы. Могли победить и спокойнее, но допустили потерю, в ответ забил Милакнис, а мы дважды смазали по одному штрафному. Последний бросок Милакниса был неточен, и мы выиграли. В очередной раз мы провели очень равную игру, как с "Анадолу Эфесом" и "Миланом", и если в этих матчах мы уступили, то сегодня победили. Мы этому рады, ждем следующих матчей