Георгиос Барцокас: "Химки" совершили 15 потерь, а с таким показателем вы не заслуживаете ничего хорошего"

Главный тренер "Химок"​ Георгиос Барцокас после поражения от "Барселоны" в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что игроки допустили слишком много потерь.

– В очередной раз в матче Евролиги мы уступили в деталях, – цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. – Когда нечто подобное случается постоянно, нужно искать причину в себе. В решающие моменты мы не забили много бросков из-под кольца, а также совершили много потерь. Мы позволили "Барселоне", очень опытной команде, почувствовать уверенность и извлечь пользу из всех наших потерь. Мы создали много возможностей для открытых бросков и трехочковых, но смазали их. Совершили 15 потерь, а с таким показателем вы не заслуживаете ничего хорошего. Нужно быть вместе и улучшать свою игру, быть более стабильными и играть с ответственностью

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