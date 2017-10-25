Георгиос Барцокас: "Химкам" помог разговор в раздевалке"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после победы над "Црвеной Звездой" (85:78) в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что его подопечным удалось выиграть на своей площадке у сильных команд. По его словам, нужно продолжать в том же духе.

- Прежде всего хочу отметить, что мы добились положительного результата, - приводит официальный сайт "Химок" слова Барцокаса. - Это третья победа подряд - то, чего мы хотели. Нам удалось отстоять свою площадку в матчах против сильных команд - чемпионов Испании, Литвы и Адриатической Лиги. Нужно продолжать в том же духе.

С другой стороны, сказывается отсутствие опыта Евролиги у некоторых наших игроков, которые иногда не могут найти решение в таких играх. В первой половине позволили сопернику играть уверенно, а нужно помнить, что в Евролиге нет простых команд. Если вы теряете "фокус" и не бьетесь в защите, то возникнут проблемы. "Црвена Звезда" - очень хорошая команда, которая играет терпеливо и борется. В их составе есть защитники, контролирующие игру, а также мобильные "большие", которые играют "внутри" и идут в проходы. В первые 20 минут они нам доставили много проблем.

После разговора в раздевалке в большом перерыве мы стали намного лучше защищаться и отреагировали на изменившуюся ситуацию. В концовке нам удалось одержать победу. Если мы хотим побеждать на выезде, нужно играть сильно 40 минут, а не 10 или 15 минут. Мы растем как команда, для нас важен каждый день, каждый матч, каждая тренировка, особенно это касается новых игроков. Этот матч станет для нас хорошим уроком, в том плане, что нужно играть с первой до последней минуты.