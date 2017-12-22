Георгиос Барцокас: "Евролиге стоит обратить внимание на судейство"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас после поражения от ЦСКА в матче Евролиги отметил, что армейцы бросили в два раза штрафных, а Алексей Швед слишком сильно хотел выиграть.

– Сегодня мы были равны с ЦСКА во всех статистических компонентах, кроме штрафных, которых армейцы бросили в два раза больше нас, – отметил греческий специалист. – У нас был шанс на победу, если бы вышли вперед в конце третьей четверти. ЦСКА сразу наказывает за расслабленность. Конечно, мы хотим соперничать, но у них огромный опыт, отличные игроки. Курбанов и Хиггинс создали нам большие проблемы. Мы здорово идем по турниру хорошо и опережаем сильных соперников. Нужно просто продолжать.

– А чем объясните такую разницу в количестве штрафных?

– Мы видели много странных свистков. Как по ходу сезона, как и сегодня. Евролиге стоит об этом задуматься и обратить внимание на судейство.

– Почему во второй четверти вы надолго усадили в резерв Алексея Шведа?

– Он очень хотел победить. На скамейке я ему подсказал, как эффективнее действовать. Он – наш лидер. Но должен играть лучше. (Евгений БЕЛОУСОВ)