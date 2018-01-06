Георгиос Барцокас: "Это была прекрасная и очень важная выездная победа для "Химок"

Главный тренер "Химок"​ Георгиос Барцокас после победы над "Бамбергом" в матче регулярного чемпионата Евролиги (75:70) отметил игру своей команды в защите. Также он посетовал на то, что с новым форматом проведения турнира выездные победы стали гораздо важнее.

– Должен признать, что это была прекрасная и очень важная выездная победа для нашей команды, – цитирует пресс-служба клуба Барцокаса. – В Евролиге непросто выиграть в гостях, так как новый формат очень сложный. Ключевым моментом матча стала наша защита во второй половине, в которой мы позволили сопернику набрать всего 34 очка, тогда как только в первой четверти они набрали 26 очков. Солидно смотрелись в защите, но смазали открытые броски и упустили возможность снять все вопросы в матче раньше. Нам удалось обыграть команду с большим опытом и отличной скамейкой. Ценю этот успех и хочу отдать должное своим игрокам.