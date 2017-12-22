Георгиос Барцокас: "Чтобы получить шанс на победу в матче с ЦСКА, нужно показать идеальную игру"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас в преддверии матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА подчеркнул, что его команду ждет одна из самых сложных игр сезона. Он также добавил, что во встрече будут важны детали.

– Нам предстоит провести один из самых сложных матчей сезона. В сравнении с предыдущей игрой, этот матч будет намного тяжелее, так как многое будет зависеть от количества травмированных и оставшейся энергии, – приводит официальный сайт "Химок" слова Барцокаса. – Мы должны вынести урок из двух предыдущих встреч с ЦСКА. Чтобы получить шанс на победу, нужно показать идеальную игру. Все знают, что в Евролиге нет непобедимых команд. Против больших клубов особенно важны детали: подборы, минимизация потерь, движение мяча и командная игра.

"Химки" занимают 6-е место в турнирной таблице Евролиги, набрав после 13 матчей 21 очка. ЦСКА лидирует, набрав 23 балла.

Матч ЦСКА – "Химки" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени.