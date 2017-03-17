00:01 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Генменеджер "Бруклина" прилетит на матч ЦСКА ради Теодосича

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Генеральный менеджер "Бруклина" Шон Маркс посетит матч Евролиги между ЦСКА и турецкой "Дарюшафакой", сообщает в "Твиттере" журналист Дэвид Пик. Команды встретятся 22 марта в Москве.

Руководитель клуба НБА прилетит специально, чтобы посмотреть на игру разыгрывающего армейцев Милоша Теодосича, а также игроков турецкой команды Уилла Клайберна и Брэда Уонамейкера. В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, "Дарюшафака" - на девятой строчке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lordy

как прилетит так и улетит. милош конечно не стеф карри как я уже писАл но мы к нему привыкли и никаким бруклинам не отдадим.

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