Генменеджер "Бруклина" прилетит на матч ЦСКА ради Теодосича

Генеральный менеджер "Бруклина" Шон Маркс посетит матч Евролиги между ЦСКА и турецкой "Дарюшафакой", сообщает в "Твиттере" журналист Дэвид Пик. Команды встретятся 22 марта в Москве.

Руководитель клуба НБА прилетит специально, чтобы посмотреть на игру разыгрывающего армейцев Милоша Теодосича, а также игроков турецкой команды Уилла Клайберна и Брэда Уонамейкера. В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, "Дарюшафака" - на девятой строчке.