Гендиректор Единой лиги ВТБ: "ЦСКА обыграл "Химки" в Евролиге за счет командной игры"

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила мнение, что баскетболисты ЦСКА победили "Химки" (79:68) в Евролиге за счет лучшей командной игры и злости. По ее словам, химчане же действовали более индивидуально.

– Игроки ЦСКА были немного злыми после поражения от "Олимпиакоса", – приводит ТАСС слова Корстин. – Армейцы играли более командно и победили за счет этого, а "Химки", как обычно в этом сезоне, играли индивидуально.

У химчан был шанс, когда в конце третьей – начале четвертой четверти был рывок, но не хватило запала и именно командной игры. Здорово, что команды Единой лиги ВТБ уверенно играют в Евролиге. ЦСКА – лидер, а "Химки" идут в зоне плей-офф. Это говорит об уровне нашего турнира.

ЦСКА, одержавший 11 побед в 14 матчах, возглавляет турнирную таблицу в Евролиге. "Химки" идут на восьмом месте с восемью победами в 14 играх.