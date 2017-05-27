"Галатасарай" сокращает бюджет и покидает Евролигу

Президент "Галатасарая" Дурсун Озбек сообщил, что команда в следующем сезоне будет выступать в Еврокубке. Кроме того, будет урезан бюджет баскетбольной секции клуба. В прошедшем сезоне стамбульская команда заняла 12-е место в регулярном чемпионате Евролиги.

- В этом сезоне нам удалось заработать 10 миллионов евро, потому что мы принимали участие в Евролиге, - приводит Eurohoops слова Озбека. - В следующем сезоне будем играть в Еврокубке. Наш бюджет составит 4-5 миллиона евро. Приблизительно с таким мы выиграли Еврокубок в прошлом сезоне. Мы не можем тратить по 25-30 миллионов, как наши конкуренты.