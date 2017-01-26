"Галатасарай" проиграл "Фенербахче", "Црвена Звезда" победила "Панатинаикос" в Евролиге

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Фенербахче" в дерби нанес поражение "Галатасараю" – 85:80. Самым результативным игроком встречи стал форвард желто-красных Блэйк Шилб, набравший 21 очко. "Фенер" поднялся на четвертое место в таблице регулярки, "Галатасарай" опустился на последнюю строчку.

В другом поединке "Панатинаикос" на выезде уступил "Црвене Звезде" – 66:72. 23 очка набрал форвард греков Кенни Гэбриэл. "Звезда" идет пятой в таблице турнира, "Панатинаикос" занимает седьмую позицию.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Галатасарай" (Турция) – 85:80 (19:27, 22:27, 23:12, 21:14)

Ф: Веселы (20 + 7 подборов), Диксон (17), Богданович (14), Датоме (14).

Г: Шилб (21 + 7 передач), Гюлер (17 + 8 передач), Мицов (14).

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Панатинаикос" (Греция) – 72:66 (20:14, 19:19, 18:23, 15:10)

Ц: Симонович (13), Митрович (11), Кузмич (10 + 14 подборов).

П: Гэбриэл (23), Джеймс (19), Риверс (12).