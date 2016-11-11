22:08 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Галатасарай" переиграл "Олимпиакос", одержав первую победу в Евролиге

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В матче регулярного чемпионата Евролиге "Галатасарай" на своей площадке одолел "Олимпиакос" – 89:87. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джастин Дентмон, набравший 22 очка. Для турецкого клуба эта победа стала первой в Евролиге в нынешнем сезоне. "Олимпиакос" потерпел третье поражение в шести играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Галатасарай" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 89:87 (14:20, 24:14, 25:23, 26:30)

Г: Дентмон (22), Диблер (17), Дэй (16), Тьюс (10 + 8 подборов), Гюлер (7 + 12 передач).

О: Мантзарис (19 + 7 подборов), Принтезис (17 + 7 подборов), Бирч (16 + 11 подборов), Лоджески (15), Спанулис (14 + 8 передач).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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