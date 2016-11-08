17:00 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Фотис Кацикарис: "Локомотиву" нужно контролировать ритм игры "Валенсии"

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Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что его подопечным нужно играть аккуратно. Также. по словам Кацикариса, "Локомотиву" нужно уделить особое внимание раннему нападению соперника.

– Нам нужно контролировать ритм игры "Валенсии", – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кацикариса. – Мы должны играть аккуратно, не терять мяч и уделить особое внимание их раннему нападению и игре под кольцом. На счету будет каждое владение – в защите и в нападении. Мы готовы отдать все, что имеем, чтобы выиграть этот матч.

Дополнительная информация

http://lokobasket.com/news/6337382.html

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