Фотис Кацикарис: "Локомотиву" нужно контролировать ритм игры "Валенсии"

Главный тренер "Локомотива" Фотис Кацикарис в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что его подопечным нужно играть аккуратно. Также. по словам Кацикариса, "Локомотиву" нужно уделить особое внимание раннему нападению соперника.

– Нам нужно контролировать ритм игры "Валенсии", – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Кацикариса. – Мы должны играть аккуратно, не терять мяч и уделить особое внимание их раннему нападению и игре под кольцом. На счету будет каждое владение – в защите и в нападении. Мы готовы отдать все, что имеем, чтобы выиграть этот матч.