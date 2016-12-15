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Форвард "Зенита" признан самым ценным игроком 10-го тура Кубка Европы

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Форвард "Зенита" Янис Тимма назван самым ценным игроком 10-го тура регулярного чемпионата Кубка Европы, сообщает пресс-служба турнира. В матче с "Уникахой" (82:72) 24-летний латвиец записал на свой счет 33 очка, 10 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блок-шота и 36 баллов за эффективность действий. Кроме того, он реализовал 7 трехочковых бросков, что является третьим показателем в истории турнира.

Примечателен тот факт, что вторым в списке MVP 10-го тура по результативности стал защитник "Нижнего Новгорода" Кенни Бойнтон (31 очко).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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foreverCSKAforever

Я думал, хоть эти Шатова отметили, а тут опять необъективность.

15:48

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