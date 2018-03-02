"Фонбет": "Панатинаикос" – фаворит матча с "Олимпиакосом"

2 марта "Панатинаикос" сыграет с "Олимпиакосом" в рамках 24-го тура Евролиги. Встреча начнется в 22.15 по московскому времени.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" видят "Панатинаикос" фаворитом – на его победу можно поставить с коэффициентом 1.35. На "Олимпиакос" принимаются ставки с коэффициентом 2.90.

Игроки согласны с букмекерами: 85% поставили на "Панатинаикос", 15% – на "Олимпиакос".

СКОЛЬКО ОЧКОВ НАБЕРУТ КОМАНДЫ?

"Фонбет" предполагает, что шансы команд набрать больше или меньше 143.5 очков равны. На тотал больше 143,5 можно поставить с коэффициентом 1.85, на тотал меньше 143,5 – с таким же коэффициентом.

Большинство клиентов "Фонбет" склоняется в сторону более результативной игры: на тотал больше 143,5 очков поставили 90% игроков, на тотал меньше 143,5 – 10%.

НА ЧТО СТАВЯТ В "ФОНБЕТ"?

Самая популярная ставка – на победу "Панатинаикоса", ее выбрали 68% клиентов "Фонбет". На победу "Олимпиакоса" поставили 12% игроков, на тотал больше 143,5 – 9%. Индивидуальный тотал "Олимпиакоса" больше 69 очков предпочли 6% клиентов, 5% игроков поставили на победу "Олимпиакоса" с форой (+5,5).

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка – 10 000 рублей на тотал больше 143,5 очков с коэффициентом 1.85. В среднем на матч "Панатинаикоса" и "Олимпиакоса" ставят 310 рублей.

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