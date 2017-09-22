FIBA назвала неприемлемым вариант международного календаря, предложенный Евролигой

Международная федерация баскетбола (FIBA) раскритиковала вариант международного календаря, который был предложен Евролигой. Проект поступил в FIBA 21 сентября, в нем соблюдены базовые принципы, которых придерживается Евролига в области нагрузки на игроков в клубах и сборных.

– Мы изучили предлагаемый вариант календаря, – говорится в заявлении FIBA. – Однако это предложение больше напоминает диверсию, поскольку не учитывает интересы сборных. В нем содержатся неприемлемые условия. В частности, предлагается ужать отборочный турнир и перенести главный турнир FIBA 2019 года с сентября на июль. Это несерьезно.