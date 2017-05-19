"Фенербахче" вышел финал Евролиги, "Реал" сыграет с ЦСКА за третье место

В матче "Финала четырех" "Фенербахче" одержал победу над "Реалом" - 84:75. Самым результативным игроком этой встречи стал лидер мадридцев Серхио Льюль, который набрал 28 очков.

Одержав победу в этой встрече стамбульцы оформили выход в финал турнира, где они встретятся с "Олимпиакосом". В матче за третье место "Королевский клуб" сыграет с ЦСКА.

Стамбул (Турция)

Евролига

"Финал четырех"

1/2 финала

"Фенербахче" (Турция) - "Реал" (Испания) - 84:75 (21:13, 23:21, 19:16, 21:25)

Ф: Удох (18+12+8), Богданович (14), Веселы (12), Калинич (12)

Р: Льюль (28+8), Кэрролл (21).