"Фенербахче" выиграл у "Басконии"

"Фенербахче" на выезде переиграл "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Турецкий коллектив одержал вторую победу кряду.

В другой встрече "Панатинаикос" на своем паркете одолел "Олимпиакос". Для одной команды это вторая подряд победа, а для другой команды - второе кряду поражение.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Баскония" (Испания) - "Фенербахче" (Турция) - 72:74 (20:18, 13:15, 22:15, 17:26)

"Панатинаикос" (Греция) - "Олимпиакос" (Греция) - 93:80 (21:23, 20:25, 26:14, 26:18)