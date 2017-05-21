"Фенербахче" впервые выиграл Евролигу, победив "Олимпиакос"

"Фенербахче" в финале Евролиги, который проходил в Стамбуле, победил "Олимпиакос". Это первая победа клуба из Турции в истории турнира. До этого только раз турецкая команда выходила в финал Евролиги – "Фенербахче" в прошлом году проиграл ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Фенербахче" Богдан Богданович (17 очков).

Стамбул (Турция)

Евролига

Финал

"Фенербахче" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16)

Ф: Богданович (17), Калинич (17), Удо (10 + 9 подборов), Веселы (8 + 8 подборов), Диксон (8).

О: Берч (14), Милутинов (10), Спанулис (9 + 8 подборов).