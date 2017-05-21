"Фенербахче" впервые выиграл Евролигу, победив "Олимпиакос". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:48 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Фенербахче" впервые выиграл Евролигу, победив "Олимпиакос"

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"Фенербахче" в финале Евролиги, который проходил в Стамбуле, победил "Олимпиакос". Это первая победа клуба из Турции в истории турнира. До этого только раз турецкая команда выходила в финал Евролиги – "Фенербахче" в прошлом году проиграл ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Фенербахче" Богдан Богданович (17 очков).

Стамбул (Турция)

Евролига

Финал

"Фенербахче" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16)

Ф: Богданович (17), Калинич (17), Удо (10 + 9 подборов), Веселы (8 + 8 подборов), Диксон (8).

О: Берч (14), Милутинов (10), Спанулис (9 + 8 подборов).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Catarzina

дать по губам в финале с таким заделом здоровеннешему олимпиакосу ... так наверное мог только фенербахче болелы у клуба тоже приличные публика разнощерстная сразу видно болеть умеют как и люди с маккаби помнятся финалы 10-15 летней давности

22:59

RusSuck

Сегодняшний Фенер лошадкам не по зубам, был бы вынос тела.)) Но до НБА, естественно, как до Луны.))

22:58

Джон....Сильвер

Олимпиакос в финале проиграл бы любой команде топ-16, кроме ЦСКА! А ЦСКА бы в финале обыграл любую из топ-16, кроме Олимпиакоса!

22:56

RusSuck

Поздравления Фенеру!)) Олимпиакосу тоже респект!))

22:51

zoostation

Кто бы сомневался.

22:50