"Фенербахче" впервые выиграл Евролигу, победив "Олимпиакос"

"Фенербахче" в финале Евролиги, который проходил в Стамбуле, победил "Олимпиакос". Это первая победа клуба из Турции в истории турнира. До этого только раз турецкая команда выходила в финал Евролиги – "Фенербахче" в прошлом году проиграл ЦСКА.
Самым результативным игроком встречи стал защитник "Фенербахче" Богдан Богданович (17 очков).
Стамбул (Турция)
Евролига
Финал
"Фенербахче" (Турция) – "Олимпиакос" (Греция) – 80:64 (26:18, 13:16, 21:14, 20:16)
Ф: Богданович (17), Калинич (17), Удо (10 + 9 подборов), Веселы (8 + 8 подборов), Диксон (8).
О: Берч (14), Милутинов (10), Спанулис (9 + 8 подборов).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Catarzina
дать по губам в финале с таким заделом здоровеннешему олимпиакосу ... так наверное мог только фенербахче болелы у клуба тоже приличные публика разнощерстная сразу видно болеть умеют как и люди с маккаби помнятся финалы 10-15 летней давности
22:59
RusSuck
Сегодняшний Фенер лошадкам не по зубам, был бы вынос тела.)) Но до НБА, естественно, как до Луны.))
22:58
Джон....Сильвер
Олимпиакос в финале проиграл бы любой команде топ-16, кроме ЦСКА! А ЦСКА бы в финале обыграл любую из топ-16, кроме Олимпиакоса!
22:56
RusSuck
Поздравления Фенеру!)) Олимпиакосу тоже респект!))
22:51
zoostation
Кто бы сомневался.
22:50