"Фенербахче" – в "Финале четырех" Евролиги

"Фенербахче" в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги на своей площадке одолел "Панатинаикос" – 79:61. Дабл-даблом отметился форвард турецкой команды Экпе Удо. 16 очков на счету защитника гостей Кей.Си. Риверса.

Счет в серии стал 3-0 в пользу стамбульцев. "Фенербахче" стал первым участником "Финала четырех" турнира.

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Фенербахче" (Турция) – "Панатинаикос" (Греция) – 79:61 (18:17, 19:13, 15:12, 27:19)

Ф: Диксон (13), Нуннэлли (12), Удо (10 + 10 подборов), Богданович (10 + 8 подборов), Калинич (10), Датоме (10).

П: Риверс (16), Синглтон (12), Джеймс (8).

Счет в серии: 3-0.