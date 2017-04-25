"Фенербахче" – в "Финале четырех" Евролиги

"Фенербахче" в третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги на своей площадке одолел "Панатинаикос" – 79:61. Дабл-даблом отметился форвард турецкой команды Экпе Удо. 16 очков на счету защитника гостей Кей.Си. Риверса.
Счет в серии стал 3-0 в пользу стамбульцев. "Фенербахче" стал первым участником "Финала четырех" турнира.
Евролига
Плей-офф
1/4 финала
Третий матч
"Фенербахче" (Турция) – "Панатинаикос" (Греция) – 79:61 (18:17, 19:13, 15:12, 27:19)
Ф: Диксон (13), Нуннэлли (12), Удо (10 + 10 подборов), Богданович (10 + 8 подборов), Калинич (10), Датоме (10).
П: Риверс (16), Синглтон (12), Джеймс (8).
Счет в серии: 3-0.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
Thomas_Boy
Очень силен. Трудно с ним будет.
23:19 25 апреля
Электросталец
сверхмощно! Главный претендент, к сожалению
23:09 25 апреля