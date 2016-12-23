22:30 23 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Фенербахче" установил рекорд Евролиги в матче с ЦСКА

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Матч регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и "Фенербахче" (79:95 ОТ) вошел в историю турнира. Как сообщает пресс-служба Евролиги, до сегодняшнего дня ни одной команде не удавалось выиграть в овертайме с преимуществом в 16 очков. Напомним, во время добавленной пятиминутки турецкий коллектив набрал 20 очков, а армейцы только 4. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ну как не хватило сил? Милош же свежий был....

09:36

lavric999

Устали от мячика игроки, нужен перерыв. Слили, конечно игру в конце, и получился овертайм, на которого не хватило сил, по всей видимости!

23:09 23 декабря

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