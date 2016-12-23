"Фенербахче" установил рекорд Евролиги в матче с ЦСКА

Матч регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и "Фенербахче" (79:95 ОТ) вошел в историю турнира. Как сообщает пресс-служба Евролиги, до сегодняшнего дня ни одной команде не удавалось выиграть в овертайме с преимуществом в 16 очков. Напомним, во время добавленной пятиминутки турецкий коллектив набрал 20 очков, а армейцы только 4.

RECORD

16-point advantage in the OT for @FBBasketbol is the highest one in EuroLeague history. – EuroLeague (@EuroLeague) 23 декабря 2016 г.