"Фенербахче" установил рекорд Евролиги в матче с ЦСКА

Матч регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и "Фенербахче" (79:95 ОТ) вошел в историю турнира. Как сообщает пресс-служба Евролиги, до сегодняшнего дня ни одной команде не удавалось выиграть в овертайме с преимуществом в 16 очков. Напомним, во время добавленной пятиминутки турецкий коллектив набрал 20 очков, а армейцы только 4.
RECORD– EuroLeague (@EuroLeague) 23 декабря 2016 г.
16-point advantage in the OT for @FBBasketbol is the highest one in EuroLeague history.
Спам
Ну как не хватило сил? Милош же свежий был....
09:36
lavric999
Устали от мячика игроки, нужен перерыв. Слили, конечно игру в конце, и получился овертайм, на которого не хватило сил, по всей видимости!
23:09 23 декабря