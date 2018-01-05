"Фенербахче" победил "Басконию", Гудурич набрал 18 очков

"Фенербахче" одержал победу над "Басконией" со счетом 79:74 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком в составе турецкой команды стал Марко Гудурич, на счету которого 18 очков. Дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов оформил Джейсон Томпсон.

У испанской команды 15 очков набрал Торнике Шенгелия.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Баскония" (Испания) – 79:74 (18:22, 18:16, 27:21, 16:15)

Ф: Гудурич (18), Ванамэйкер (16), Томпсон (12 очков+10 подборов).

Б: Шенгелия (15), Воигтманн (11), Тимма (10).