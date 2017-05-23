"Фенербахче" отпраздновал победу в Евролиге с "сексуальным поваром"

"Фенербахче" пригласил на празднование победы в Евролиге повара Нусрета Гекче. Гекче стал знаменитым в интернете благодаря оригинальному способу солить мясо - в честь него в соцсетях появился хэштег #SaltBae, а поклонники прозвали его "сексуальный повар". На общем снимке он повторил свой знаменитый жест, его примерц последовали и некоторые баскетболисты команды.
"Фенербахче" выиграл Евролигу-2016/17, победив в финале "Олимпиакос" (80:64).
Fenerbahçeli yıldızdan Nusret açıklaması: Ne işi var orada! https://t.co/W7JfXOuwgp pic.twitter.com/kjVMs3taLo– Fanatik (@fanatikcomtr) 23 мая 2017 г.