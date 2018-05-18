"Фенербахче" обыграл "Жальгирис" и вышел в финал Евролиги

"Фенербахче" в полуфинале Евролиги обыграл "Жальгирис" - 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Али Мухаммед - 19 очков.

В финале "Фенербахче" встретится с победителем пары "Реал" - ЦСКА. Этот матч начнется в 22.00 сегодня.

Евролига

1/2 финала

"Фенербахче" (Турция) - "Жальгирис" (Литва) - 76:67 (19:13, 20:20, 15:17, 22:17)