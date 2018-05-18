"Фенербахче" обыграл "Жальгирис" и вышел в финал Евролиги

"Фенербахче" в полуфинале Евролиги обыграл "Жальгирис" - 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник турецкой команды Али Мухаммед - 19 очков.
В финале "Фенербахче" встретится с победителем пары "Реал" - ЦСКА. Этот матч начнется в 22.00 сегодня.
Евролига
1/2 финала
"Фенербахче" (Турция) - "Жальгирис" (Литва) - 76:67 (19:13, 20:20, 15:17, 22:17)
rusfed 2.0
Поздравляю Жальгирис. Давно так далеко не доходили. И играли более чем достойно
21:23
Thomas_Boy_
Болел за "Жальгирис". Но "Фенер", конечно, сильнее... С ним очень трудно в финале будет. Если наши туда вообще попадут.
21:15