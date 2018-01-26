"Фенербахче" обыграл "Барселону", "Црвена Звезда" победила "Олимпиакос" в Евролиге

"Фенербахче" в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл "Барселону" со счетом 86:82. Самым результативным в составе хозяев стал Бред Уонамэйкер, набравший 24 очка. У "Барселоны" 21 очко на счету Томаса Эртеля.

В другой встрече "Црвена Звезда" победила "Олимпиакос" - 89:78.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Фенербахче" (Турция) – "Барселона" (Испания) – 86:82 (22:18, 20:26, 23:13, 21:25)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Олимпиакос" (Греция) – 89:78 (24:20, 19:14, 14:29, 32:15)