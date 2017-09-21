Евролига представила проект календаря, учитывающий интересы сборных

Евролига на своем официальном сайте представила проект календаря, который разработан с учетом интересов национальных сборных. Вариант расписания матчей турнира направлен европейским лигам и ФИБА.

Отмечается, что календарь гарантирует защиту интересов баскетболистов, выступающих в сборных – они смогут присутствовать в расположении национальных команд во время всех международных турнирах. В проекте расписания предполагается проведение регулярных чемпионатов без приостановки на матчи сборных - для этого выделено четырехнедельное окно в июле. В августе выделена еще одна четырехдневная пауза для отдыха игроков.

В сезоне-2017/18 регулярный чемпионат Евролиги пройдет с 12 октября 2017 года по 6 апреля 2018 года. "Финал четырех" турнира будет разыгран в Белграде с 18 по 20 мая.

Отметим, что игры двух стартовых туров европейского отборочного турнира Кубка мира-2019 пройдут с 23-27 ноября, а 23-24 ноября состоятся встречи девятого тура Евролиги. Матчи третьего и четвертого туров отборочного турнира Кубка мира пройдут 22-26 февраля 2018 года, а встречи 23-го тура Евролиги - 22-23 февраля.