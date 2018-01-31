Евролига оштрафовала ЦСКА на 5 тысяч евро за состояние арены

По информации Eurohoops, руководство Евролиги приняло решение оштрафовать ЦСКА за неудовлетворительное состояние арены. Такое решение было принято после матча регулярного чемпионата против "Бамберга" (81:72).

За состояние арены "Мегаспорт" армейцы выплатят 5 тысяч евро. Напомним, что российский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата.