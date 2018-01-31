Евролига оштрафовала ЦСКА на 5 тысяч евро за состояние арены

По информации Eurohoops, руководство Евролиги приняло решение оштрафовать ЦСКА за неудовлетворительное состояние арены. Такое решение было принято после матча регулярного чемпионата против "Бамберга" (81:72).
За состояние арены "Мегаспорт" армейцы выплатят 5 тысяч евро. Напомним, что российский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата.
rusfed 2.0
spetrov Говорят, трещины до сих пор. Повились в результате строительства соседних зданий. В общем, дорогой и некачественный. 19:57 ________________ В России нет коррупции, ггг
22:16
Спринт
БК ЦСКА имеет свой допотопный зал, который почему допущен Евролигой для проведения матчей, хотя по многим параметрам он не соответствует требованиям. Разговоры о строительстве своего современного дворца, которые муссировались еще 3-4 года тому назад, сошли на нет и команда вынуждена играть в Мегаспорте, который был сдан на штурмовщину и с большими не доделками. ЦСКА нужен свой дворец игровых видов спорта, где могли бы играть баскетболисты, волейболисты, гандболисты и мини-футболисты. Бренд Центрального Спортивного Клуба Армии должен быть достойно представлен на высшем уровне в женском баскетболе, мужском и женском волейболе, гандболе среди мужчин и женщин и мини-футболе. Во всех этих видах спорта у ЦСКА великие традиции и для столичного мегаполиса возрождение этих команд пойдет только во благо. Шойгу есть над чем подумать - если центральный совет не в состоянии решить эти вопросы, то необходимо подтянуть серьёзный бизнес - благо сейчас в оборонке крутятся баснословные суммы.
21:51
lordy
fcsmfan в игре с бамбергом не могли начать игру из за поломки после которой не опускался экран. потом, только началась игра, на табло вдруг появился счет без связи с тем что было на паркете.
20:01
spetrov
Говорят, трещины до сих пор. Повились в результате строительства соседних зданий. В общем, дорогой и некачественный.
19:57
fcsmfan
А с Мегаспортом то что не так? Его ж недавно построили, потом сразу закрыли на реконструкцию, а теперь ремонтировать пора? Че-то я упустил
17:04