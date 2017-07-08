Евролига: "Назначение матчей сборных на матчи Евролиги - ответственность ФИБА"

Пресс-служба Евролиги отметила, что ФИБА в одностороннем порядке назначила матчи сборных на ноябрь и февраль сезона-2017/18. Это привело к тому, что игры совпадают с календарем Евролиги. В ФИБА выражали недовольство, что Евролига не предусмотрела перерыв в графике на эти сроки.

"Евролига всегда поддерживала матчи сборных и продолжит это делать, потому что считает их важной частью популяризации баскетбола у фанатов. Евролига никогда не запрещала игрокам покидать их клубы на игры национальных команд и не будет этого делать в будущем. Право игроков откликаться на вызовы в сборные остается в силе.

Евролига всегда защищала свободу выбора для игроков, клубов, тренеров и других заинтересованных сторон и осуждает любое давление и угрозу санкций, которые применялись ФИБА в прошлом.

Евролига никогда не меняла календарь и традиционно не делала паузу в ноябре или феврале. Тот факт, что ФИБА в одностороннем порядке назначила игры сборных, совпадающие с клубными календарями, - это целиком ответственность ФИБА. Это противоречит соглашению с Евролигой в 2004 году. Для того, чтобы в матчах сборных сыграли лучшие баскетболисты, мы отправили в ФИБА несколько альтернативных вариантов календаря, но они остались без ответа", - говорится в заявлении Евролиги.

Летом 2015 года ФИБА разорвала контракт с Евролигой на проведение клубных турниров.