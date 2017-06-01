Евролига и "ВТБ Арена парк" подписали меморандум о проведении "Финала четырех"

Руководство Евролиги и "ВТБ Арены парка" подписали меморандум о проведении "Финала четырех" турнира в 2019 году в Москве, информирует ТАСС. Подписание состоялось на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Спорт – пространство доверия".

Ранее стало известно, что "Финал четырех" баскетбольной Евролиги пройдет в Москве в 2019 году. Со стороны Евролиги меморандум подписал президент организации Жорди Бертомеу.

"Финал четырех" Евролиги ранее проводился в Москве в 2005 году в спорткомплексе "Олимпийский" и завершился победой израильского "Маккаби" (Тель-Авив).

"ВТБ Арена" строится в Петровском парке Москвы. Она будет размещена под одной крышей с футбольным стадионом "Динамо".