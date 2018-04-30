Евролига детально изучит эпизод в концовке матча "Химки" - ЦСКА

"Химки" на официальном сайте сообщили, что клуб получил от Евролиги ответ на жалобу по итогам четвертого матча 1/4 финала международного турнира против ЦСКА (88:89, 1-3 в серии). За 5,7 секунд до конца четвертой четверти подмосковная команда при счете 88:89 быстро ввела мяч в игру и провела атаку, забросив мяч в кольцо армейцев.

Судьи не засчитали бросок, попросив "Химки" повторно ввести мяч в игру и отмотав назад счетчик времени. Повторная атака хозяев уже не принесла успеха. В итоге в "Финал четырех" Евролиги вышел ЦСКА.

"Евролига отреагировала на жалобу нашего клуба и сегодня прислала новое письмо, в котором с целью детального изучения эпизода, случившегося на последних секундах четвертого матча серии плей-офф с ЦСКА, попросила прислать письменные отчеты всех официальных лиц матча, находившихся за судейским столиком, а также игрока нашей команды, который должен был выйти на замену (Тайлер Ханикатт), - говорится в сообщении "Химок". - В отчетах должны быть отражены точки зрения каждого из упомянутых лиц, начиная с фола Уилла Клайберна на Энтони Гилле (20.7 секунд до финальной сирены) и заканчивая вводом мяча Стефаном Марковичем за 5.7 секунды. Официальные отчеты судей, работавших на матче, Евролига уже получила".

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