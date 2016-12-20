Евгений Воронов: "Лэнгфорда заменить невозможно"

Защитник УНИКСа Евгений Воронов после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Галатасарая" (73:60) отметил, что команде трудно заменить своего лидера Кита Лэнгфорда, который пропустил игру из-за травмы. Россиянин стал самым результативным игроком встречи, набрав 22 очка.

- Так каково УНИКСу играть без Кита Лэнгфорда?

- Тяжело. Он наш лидер, - приводит пресс-служба УНИКСа слова Лэнгфорда. - Надеюсь, что он вернется в строй уже в следующем матче в Каунасе, и мы сыграем с "Жальгирисом" в полном составе. Очень важно было начать матч без него, мы впервые в сезоне играли без Кита, непривычно было. На сегодня Кит лучший игрок в Европе, в нападении это 100 процентов. Ему нет замены! Да, я сегодня набрал 22 очка, но если бы я не набрал ни одного очка, но мы выиграли, я был бы очень рад. А Лэнгфорда не то что я, никто в Европе не сможет заменить. Даже заикаться глупо о такой замене.

- Но сегодня вряд ли можно быть довольным командно игрой УНИКСа? Столько ошибок…

- Но с этими ошибками мы сегодня пропустили всего 60 очков! Это очень хороший результат для Евролиги. Учитывая наше турнирное положение после ряда обидных поражений в одно, два, три очка, нам эта победа была нужна как воздух в плане продвижения в турнирной таблице. Это командная победа в первую очередь. Прекрасный результат в защите показали, всего 60 очков нам забили.

- Всего через два дня вам играть в Каунасе, устали от перелетов?

- Конечно. Но какой смысл это обсуждать? Притом, что не все команды находятся в равных условиях – своими чартерами летают ЦСКА, "Реал", "Барселона", "Фенербахче". Им проще летать. Мы немножко в других условиях, но мы живем в России, летаем через Москву, выбора у нас нет.