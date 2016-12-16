Евгений Пашутин: "За игру с "Басконией" не стыдно"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после поражения от "Басконии" (91:92) в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги подчеркнул, что команда проявила характер. По словам Пашутина, исход встречи предрешили две ошибки казанцев в концовке.

– Я сказал ребятам после матча, что они молодцы – играли сердцем, были единой командой, все отдавались игре, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина. – Не стыдно за игру. Вот такой УНИКС мы хотим видеть. Мы показали характер. Не мучались, а играли в красивый баскетбол. Да, прессинг соперника помешал нам, мы порой не могли успокоиться, сильно нервничали, допускали потери, пульс под 180, теряли ритм игры. В итоге доказали, что не слабее "Басконии", которая разгромила "Дарюшафаку", показали, что можем на равных конкурировать с такими командами. Но сегодня все решили две наши ошибки в концовке, тут есть и моя, тренера вина. Рук не опускаем, будем анализировать свои ошибки. Да, в концовке судьи не сразу включили время, но не я же это должен был делать.