Евгений Пашутин: "Все бились как в кулачном бою"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после победы над "Црвеной Звездой" (65:62) в матче регулярного чемпионата Евролиги остался доволен самоотдачей. По словам наставника, у команды получилось вернуться в игру.

– Сегодня мы выиграли за счет того, что отдали игре свое сердце, все бились как в кулачном бою, – цитирует "Р-Спорт" Пашутина. – Жестко играли, в концовке сражались до последнего. Все выложились в защите. Радует, что мы не сдались. Мы верили до конца. У нас есть команда, мы все вместе. Если мы это сохраним, то добьемся многого.

У нас не получалось защищаться в середине игры, но, когда мы улучшили свою игру, сербы перестали вообще забивать. Мы сделали несколько перехватов, вернулись в игру.