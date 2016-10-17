Евгений Пашутин: "В Евролиге не явных фаворитов и аутсайдеров"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в интервью "СЭ" подчеркнул, что в нынешнем розыгрыше Евролиге нет явных фаворитов и аутсайдеров. Он также отметил, что ему нравится новый формат турнира.

– Можете уже сейчас назвать фаворитов Евролиги?

– Любая команда в этом сезоне может выстрелить. Практически во всех играх, которые уже состоялись, все решалось в концовке матча. Это говорит о том, что любая команда может обыграть любую, а явных фаворитов или аутсайдеров сейчас нет. Каждый матч – решающий, и к каждому нужно тщательно готовиться.

– Что можете сказать о новом формате Евролиги?

– Мне он очень нравится. Евролига стала зрелищнее, каждая игра ответственнее. Все команды в межсезонье усилились, и теперь любая встреча стала такой, будто уже наступила стадия плей-офф. Конечно, для команд-участниц турнира жизнь усложнилась, зато интерес со стороны публики должен при новом формате возрасти. Ведь зритель хочет получать продукт высшего качества, а баскетбол, как и любой другой спорт, существует в первую очередь для зрителя. (Сергей ФИШ)

Полностью интервью Пашутина