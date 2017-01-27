Евгений Пашутин: "УНИКСу в матче с "Маккаби" не хватило Параховского"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Маккаби" (52:60) отметил, что команде не хватало центрового Артема Параховского. По словам наставника, казанцы не смогли найти свободные зоны в обороне соперника.

- "Маккаби" хорошо играл в защите и доставил нам много проблем, - приводит пресс-служба Евролиги слова Пашутина. - В их составе играли большие парни, поэтому нам тяжело было находить свободные зоны. Оба соперника играли позиционно и не могли найти свой ритм в атаке. В баскетболе все просто - если не забрасываешь, то проигрываешь. Все же мы боролись и не сдавались до конца. Команде не хватило Параховского, он большая часть УНИКСа.