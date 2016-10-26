Евгений Пашутин: "УНИКСу нужно работать над защитой"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Дарюшафаки" (87:94) отметил, что у его команды возникли проблемы в обороне. По его словам, казанцы позволяли сопернику забивать легкие мячи.

- Да, мы очень хорошо начали, да и забили в итоге немало, 87, как и в Бамберге, - приводит официальный сайт УНИКСа слова Пашутина. - Были сегодня сориентированы на нападение, но и защищаться надо! В Евролиге все команды великолепно укомплектованы, без защиты не выиграть. Ребята старались, но в ряде моментов позволяли сопернику забивать легкие мячи. Надо улучшать защиту, провести работу над ошибками. Нужно обсудить с руководством клуба вопрос с возможным усилением состава. Нет Кларка, нет Понкрашова, значит, Кино Колом возьмет ответственность на себя.