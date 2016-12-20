21:13 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Евгений Пашутин: "УНИКС защищался не грубо, но жестко"

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Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Галатасарая" (73:60) отметил, что команда строго сыграла в обороне и не позволила сопернику выполнять свободные броски. Эта победа позволила казанцам уйти с последнего места в турнирной таблице, отправив туда стамбульский клуб.

- Я поздравил своих игроков и сказал, что они сделали хорошую работу сегодня, - приводит пресс-служба Евролиги слова Пашутина. - Мы отдали на площадке все свое желание и сыграли гораздо лучше в защите, чем в предыдущем матче. Позволили сопернику набрать только 60 очков. Отзащищались не грубо, но жестко.

Также контролировали игру в атаке. Для нас это большой шаг. Должны теперь изучить ошибки, чтобы подготовиться к "Жальгирису". Во второй половине матча играли более агрессивно. Позволили сопернику сделать лишь один свободный бросок, все остальное подбирали. 

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