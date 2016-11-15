Евгений Пашутин: "УНИКС сегодня играл без защиты"

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Эфеса" (99:104) отметил, что команда плохо сыграла в защите. Для казанцев это поражение стало пятым в семи матчах турнира.

- Игра была жесткой, - приводит пресс-служба Евролиги слова Пашутина. - "Эфес" выглядел лучшем, чем мы сегодня. Команда плохо сыграла в защите. Даже с учетом первых двух четвертей. Мы набрали 54 очка, но позволили сопернику набрать 49. Очень трудно побеждать, когда команда играет совсем без защиты. Особенно это сказалось во второй половине игры. Не смогли остановить соперников. Именно поэтому мы проиграли сегодня. Кроме того, игроки начали играть слишком индивидуально. Я согласен, что "Эфес" сделал 34 результативные передачи за матч, но соперник играет настолько хорошо, насколько вы ему позволяете.